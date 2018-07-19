РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июл. В подмосковном Королеве на прошлой неделе отремонтировали 15 подъездов в многоквартирных домах, сообщается в Instagram-аккаунте координационного совета города.

«Ремонт 15 мест общего пользования завершен на прошедшей неделе (9-15 июля) силами управляющих компаний ОАО «Жилкомплекс» и ОАО «Жилсервис». Работы проводились в 5 жилых домах по адресам: улица Военных строителей, дом 5; улица Строителей, дом 11; проезд Макаренко, дом 8А; улица Коминтерна, дом 14; улица Комитетский лес, дом 8. Ремонт был выполнен в рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд»», – говорится в сообщении.

Всего в текущем году в городе планируется отремонтировать 760 подъездов многоквартирных домов. В 2018 году в Королеве также планируется провести капремонт в 60 домах. Полный перечень адресов можно посмотреть на сайте городской администрации и министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Губернаторская программа софинансирования текущего ремонта подъездов «Мой подъезд» в Подмосковье стартовала в начале 2017 года. Основная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд в регионе красивым, удобным и комфортным для проживания.