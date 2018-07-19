РИАМО - 19 июл. У московских абитуриентов с высокими баллами по ЕГЭ вырос спрос на специальность учителя математики, сообщил РИАМО в четверг директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко.

«Мы сделали совместный проект в том году с Вышей школой экономики - готовить учителей математики на базе математического факультета ВШЭ. Сейчас мы видим огромный рост конкурса и баллов. Действительно, идут подготовленные абитуриенты. Мы уже точно видим порог в 260 баллов по трем экзаменам», - сказал Ященко.

Он отметил, что конкурс на место вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. В прошлом году на одно место претендовали четыре абитуриента, а сейчас уже шесть.

«Ребята хотят вернуться в школу. Они любят своих учителей. Они ценят и уважают профессию учителя и хотят влиться в ряды московских учителей, причем не только девчонки, но и много парней», - добавил Ященко.