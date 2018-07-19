РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июл. В подмосковном Королеве состоится шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации в Instagram.

Турнир состоится в спортивной школе «Дебют», расположенной по адресу: улица 50-летия ВЛКСМ, дом №5/16.

«Соревнования, посвященные Международному дню шахмат, пройдут в Королеве 21 июля 2018 года. Начало в 12:00. Турнир пройдет по правилам ФИДЕ, по круговой или швейцарской системе», - говорится в сообщении.

Международный день шахмат отмечается 20 июля ежегодно с 1966 года. Дата выбрана Всемирной шахматной федерацией (ФИДЕ), которая была основана в этот день в 1924 году в Париже.