РИАМО - 19 июл. Утечка кислоты произошла из автомобильной цистерны на 88-м километре МКАД днем в четверг, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

В оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций МЧС Москвы поступило сообщение о разгерметизации емкости с кислотой на 88-м километре МКАД.

«По предварительной информации, в цистерне автомобиля, перевозившего кислоту, произошла незначительная разгерметизация. Спасатели оперативно установили временную заглушку. В настоящее время проводятся работы по нейтрализации вещества», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает мобильная лаборатория ГУ МЧС России по Москве. Угрозы жизнедеятельности нет. Информации о пострадавших не поступало.