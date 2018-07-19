РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. Подольская городская прокуратура совместно с представителями полиции и ФСБ в ходе проверки выявила четыре нарушения правил въезда в РФ и одного иностранца с поддельными документами на право ведения трудовой деятельности, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Яна Жукова.

Городская прокуратура провела проверку соблюдения иностранными гражданами и принимающими их организациями требований постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня территорий РФ с регламентированным посещением для иностранных граждан». К проверке привлекли сотрудников ОВМ УМВД России по Подольску и 5 окружного отдела УФСБ России по Москве и Московской области. В ходе проверки выявили нарушения по части согласования с органами ФСБ России прибытия на территорию с регламентированным посещением для иностранных граждан.

«В связи с выявленными нарушениями городская прокуратура возбудила четыре дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ». Лиц, допустивших нарушения, привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ», – сказала Жукова.

Также в ходе проверки выявили гражданина Республики Узбекистан, который предъявил поддельный документ, якобы подтверждающий право иностранца на временное осуществление трудовой деятельности на территории Подмосковья. В связи с этим материалы проверки направили начальнику ОД УМВД России по Подольску для решения вопроса об уголовном преследовании гражданина республики.

По результатам рассмотрения постановления прокурора в отношении владельца поддельного документа возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Ход и результаты расследования уголовного дела Подольская городская прокуратура поставила на контроль.