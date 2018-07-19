РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. Государственный лесной инспектор Подмосковья поручил владельцу незаконного вейк-парка в поселении Малаховка Люберец снести его до 2 сентября, сообщается в постановлении комитета лесного хозяйства Московской области.

Ранее сотрудники отдела земельного контроля администрации Люберец совместно с представителями Виноградовского лесничества и территориального управления «Малаховка-Красково» осмотрели часть береговой зоны Малаховского озера. Данная территория принадлежит Виноградовскому лесничеству. Там находится Wakeflypark. По итогам проверки его признали незаконным.

«Установлено, что житель Москвы Владимир Попов самовольно занял и использует лесной участок, прилегающий к водоему (Малаховскому озеру - ред.), размером 20x30 метров, площадью 0,06 гектара с целью проведения спортивных мероприятий без спецразрешения. Попов разрешительных документов на право пользования лесным участком не имеет. Государственный лесной инспектор Московской области выдал предписание об устранении нарушений (сносе - ред.) в срок до 2 сентября», - говорится в постановлении.

Участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Как отмечается в материале, Попов сам виноват в правонарушении.

«В результате допущенного Поповым нарушения законодательства причинен ущерб лесам в размере 46 035 рублей», - подчеркивается в документе.