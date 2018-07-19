РИАМО - 19 июл. Интенсивный дождь с сильными порывами ветра начался в некоторых районах столицы днем в четверг, передают корреспонденты РИАМО.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду в Москве и Подмосковье на четверг.

На смену переменной облачности, теплой и душной погоде пришли тучные облака, холодный ливень и сильный ветер. На столичных дорогах и тротуарах быстро образуются глубокие лужи и подтопления, из-за усилившегося ветра капли косого дождя попадают под навесы.

Сильный ливень наблюдается как в центре города, так и на севере. На дорогах начали образовываться подтопления. Прохожих непогода застала врасплох. Они прячутся под остановками общественного транспорта, в торговых центрах.

Общая загруженность столичных дорог оценивается в пять из 10 возможных баллов.

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