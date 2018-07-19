РИАМО - 19 июл. Свыше 1,1 тысячи человек привлекли в Москве к работе по ликвидации последствий сильного дождя, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУП «Мосводосток».

«В преддверии обильных осадков ГУП «Мосводосток» привлек к работе более 275 бригад, в составе которых более 1,1 тысячи сотрудников и 367 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду в Москве и Подмосковье на четверг.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди, при этом местами сильные.