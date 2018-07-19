РИАМО - 19 июл. Свыше 40 тысяч молодых избирателей в Подмосковье могут впервые прийти на избирательные участки на выборах губернатора Московской области 9 сентября, сообщила в четверг председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

В четверг в Мособлизбиркоме проходит круглый стол на тему «Организация работы общественных наблюдателей на выборах губернатора Московской области». На нем Мособлизбирком планируем подписать соглашение о взаимодействии с Российским союзом молодежи и Московской областной ассоциацией волонтеров.

«Мы посчитали, что у нас больше 40 тысяч молодых людей, которым исполняется сейчас 18 лет. Они смогут воспользоваться своим избирательным правом первый раз 9 сентября», – сказала Хаймурзина.

Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Московской области: Лилия Белова от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев – от Московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»; Кирилл Жигарев – от ЛДПР; Борис Надеждин – от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов – от КПРФ и Игорь Чистюхин – от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.