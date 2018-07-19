РИАМО – 19 июл. Госдума проконтролирует закладывание в федеральный бюджет на 2019 год повышение пенсий на тысячу рублей или 7%, сообщает ТАСС.

В четверг в Госдуме прошел первое чтение правительственный законопроект об изменениях пенсионной системы. Законопроект позволит обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение пенсий в среднем на 1 тысячу рублей каждый месяц, то есть на 12 тысяч рублей в год. В 2019 году индексация пенсий будет не ниже 7%, а инфляция составит чуть более 3%.

«В действующем механизме индексации пенсий уже заложено, что с 1 апреля каждого года страховая пенсия увеличивается с учетом всех доходов, полученных Пенсионным фондом (это помимо повышения 1 февраля на уровень инфляции за прошлый год). Все, что будет накоплено в ПФР, отдадут двумя этапами пенсионерам, отсюда и повышение на 1 тысячу (или в среднем на 7%)», – сказала замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина.

Проконтролирует данный маневр Госдума при принятии федерального бюджета на 2019 год, заверила парламентарий.

Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. При этом данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.