РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В микрорайоне Климовск Подольска подрядная организация приступила к ремонту клумб на Симферопольской аллее, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (19 июля - ред.) в микрорайоне Климовск Подольска подрядная организация приступила к работам по ремонту плитки клумб, расположенных на Симферопольской аллее микрорайона», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в Климовске продолжаются работы и по комплексному благоустройству во дворе дома №11 по улице Советская.