РИАМО – 19 июл. Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области завершил плановую проверку строительства корпусов 1 и 2 дома №15 вблизи деревни Погорелки в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Застройщиком жилых домов выступает ООО «Гранель». По проекту, общая площадь двух 7-этажных корпусов дома №15 составит 27 803 квадратных метра. Корпусы рассчитаны в общей сложности на 372 квартиры, среди которых 39 студий, 223 однокомнатных, 101 двухкомнатных, жилой площадью – 15 378 квадратных метров. В 1 корпусе разместится встроенно-пристроенный детский сад на 70 мест площадью 800 квадратных метров.

«На объекте ведутся монолитные работы пятого этажа. Возведение здания ведется в соответствии с графиком», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, в проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки.

Он также отметил, что выявленные замечания в части ведения исполнительной документации устранены застройщиком в ходе проверки.

Следующую плановую проверку на объекте проведут в сентябре 2018 года. Планируемый срок завершения работ – первый квартал 2019 года.