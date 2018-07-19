РИАМО - 19 июл. В Подмосковье все территориальные избирательные комиссии оборудуют камерами видеонаблюдения к выборам губернатора, сообщила на круглом столе председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«Камеры видеонаблюдения будут установлены более чем на 50% избирательных участках, 2,1 тысяча УИК будут под видеонаблюдением находиться, и все, 100%, ТИКи, а их 73, все будут оснащены системой видеонаблюдения», - сказала Хаймурзина.

По ее словам, в настоящий момент проходят конкурсные процедуры.

Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Московской области: Лилия Белова от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев - от Московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»; Кирилл Жигарев - от ЛДПР; Борис Надеждин - от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов - от КПРФ и Игорь Чистюхин - от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.