РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. Жителей микрорайона Климовск Подольска просят сообщать о хулиганах, которые рисуют граффити на многоквартирных домах и портят внешний облик микрорайона, сообщается на сайте управляющей компании МУП «СЕЗ».

«В управляющую организацию ежедневно поступают обращения с просьбой закрасить несанкционированные рисунки и надписи на фасадах. Сотрудники МУП «СЕЗ» ежедневно выполняют малярные работы на стенах жилых домов. На это затрачиваются и материальные, и трудовые ресурсы в ущерб выполнению социально-значимых работ и проектов. Но даже на уже закрашенных местах вновь появляются надписи и рисунки художников, уродуя облик улиц Климовска», – говорится в сообщении.

Управляющая компания просит горожан не оставаться равнодушными и сообщать о хулиганских действиях по телефону: 8(496)762-40-40 (секретарь гендиректора; время работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00); 8(496)761-63-13 и 8(496)761-51-70 (дежурная, круглосуточно).