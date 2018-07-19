РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июл. На территории Балашихи руководитель Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева провела осмотр дворов на предмет содержания чистоты и порядка, кроме того, она посетила городской парк «Пехорка», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Витушева также осмотрела дворовые территории и общественные пространства Балашихи на соответствие требованиям правил чистоты, порядка и благоустройства. Одной из первых точек маршрута стала пешеходная зона по улице Парковой.

«Руководитель Госадмтехнадзора проверила содержание территории и объектов. Помимо скамеек, малых архитектурных форм, клумб и иных элементов озеленения, Витушева также внимательно осмотрела детские площадки, которые были установлены на прилегающей территории. И если к состоянию зоны пеших прогулок нареканий практически не было, то на детской площадке она обратила внимание представителей городской администрации на нерациональное размещение песочниц», – говорится в сообщении.

По мнению Витушевой, они расположены в центре площадки, а значит, играя, дети случайно или преднамеренно разбрасывают песок по всей площадке. Если песочницы вынести в отдельную зону, то загрязнения игрового пространства можно будет избежать. Еще одна общественная зона – площадь у Ледового Дворца, вымощенная разноцветной брусчаткой. Осматривая ее, Витушева обратила особое внимание на фонари, освещающие территорию с помощью специально установленных, рассеивающих свет экранов.

Вторым крупным общественным объектом, который осматривала Витушева, стал парк «Пехорка». Входную группу парка предваряют креативные детали – металлические шишки.

«Осматривая летний кинотеатр, открытый в парке (в 2018 году – ред.), Витушева отметила оригинальную идею: сделать место для общественного просмотра фильмов, бесплатный показ которых здесь проводится по пятницам. Вместе с тем, она указала на покрытие летнего театра, выполненное из «жидкого дерева». Данное покрытие плохо перенесло зиму, и Витушева порекомендовала заменить его на более прочное», – уточняется в материале.

Глава областного Госадмтехнадзора зашла и на детские площадки, установленные в парке. Здесь она сразу же отметила прорезиненное покрытие, уложенное не на землю, а на щебенку, что добавляло ему дополнительную мягкость, уберегая меленьких посетителей от травм при падении.

«Очень интересное и полезное решение!» – сказала Витушева.

Также она оценила масштаб благоустроительных работ на набережной реки «Пехорка» в границах парка, даже несмотря на то, что на момент ее визита благоустройство еще велось. Особо она отметила дощатую набережную с местами для загорания, нависавшую на сваях над рекой.

«Одно замечание – к местам производства работ. Вся прилегающая к ним территория замусорена, а это недопустимо», – добавила Витушева.

Оставшаяся часть маршрута осмотра пролегала по городским дворовым территориям. Зайдя в один из дворов по улице Парковой, который просили посетить сами жители города, как один из неблагоустроенных, Витушева отметила наличие неубранного смета и ям во внутридворовой территории.

Кроме того, она осмотрела контейнерные площадки во дворе на проспекте Ленина. Они оказались очищены. То, что мусор с них своевременно вывозится подтвердил и пожилой пенсионер, проживающий в соседнем доме.

«Все те замечания, которые были сделаны в ходе осмотра будут внесены в протокол. Мы вместе определим сроки их устранения и проследим за исполнением», – заключила Витушева.