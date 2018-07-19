РИАМО - 19 июл. Около 200 подъездов планируют отремонтировать в 2018 году в подмосковном Фрязине, в муниципалитете также проводят регулярные объезды по поиску и уборке несанкционированных свалок, сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Александр Лобков.

В четверг Лобков выступил с отчетом о проделанной работе перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«В этом году будут благоустроены восемь дворовых территорий, будут отремонтированы порядка 200 подъездов, будет проведен капитальный ремонт 21 дома», - сказал Лобков журналистам.

Он отметил, что в городском округе проводят регулярные объезды по поиску и уборке несанкционированных свалок.

По поручению Андрея Воробьева министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области в муниципалитетах успешно реализуется программа ремонта подъездов многоквартирных домов на период 2017-2021 годов, в рамках которой запланирована реализация приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов за счет жителей».