РИАМО - 19 июл. Возможность электронного дистанционного голосования на выборах в столице с применением гаджетов планируют обсудить в Москве после выборов мэра города, сообщил журналистам в четверг зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Электронное голосование в ближайшем будущем возможно, вопрос в том, когда оно наступит. Есть несколько подходов к организации дистанционного голосования без прихода в участковую избирательную комиссию. Это возможность, например, использования современных гаджетов или по примеру ряда европейских стран – карточка избирателя. На сегодняшний момент технологически, по сути, сама система готова к новациям с точки зрения использования методов аппаратурного голосования», – сказал Шапошников, отвечая на вопрос РИАМО.

Он уточнил, что идентификацией избирателя могут быть использованы отпечаток пальца или Face ID. Компьютерные программы на сегодняшний день позволяют голосовать, как и работать, дистанционно.

«Теоретически через несколько десятков лет, мне кажется, что технология блокчейна у нас заменит участковые избирательные комиссии, когда сам результат голосования будет проводиться по данной технологии, и мы будем тут же видеть результат. Есть психологический барьер, мы привыкли голосовать бумажными бюллетенями, это российская традиция», – сказал Шапошников.

Он добавил, что переходу на электронный формат может предшествовать переходный период с бумажными и электронными бюллетенями.

«Рано или поздно мы все равно придем к электронному голосованию, потому что оно позволяет, в первую очередь, проголосовать «не вставая с дивана». Это увеличение явки и открытости, отсутствие давления на избирателя – очень много плюсов», – отметил он.

По словам председателя Мосгордумы, весенних изменений в региональное законодательство для организации электронного голосования недостаточно, необходимо менять закон на федеральном уровне об основных гарантиях избирательных прав граждан. В осеннюю сессию по результатам голосования на выборов мэра Москвы планируется подведение итогов в Общественном штабе по наблюдению за выборами и обсуждение будущего.

«В ходе этой работы, я уверен, что мы сможем выработать предложения, которые мы сможем обсудить с нашими коллегами в Государственной думе и Совете Федераций. Думаю, что осенью предлагать изменения в законодательство с точки зрения внесения законодательной инициативы будет рано. После 9 сентября мы обсудим те новеллы, которые возможны, обсудим юридические и технические сроки и вернемся к этому вопросу», – заключил Шапошников.

Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу столицы, согласно которым москвичи смогут проголосовать на выборах за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье. Пилотный проект по созданию экстерриториальных избирательных участков пройдет в четырех близлежащих регионах – в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.