РИАМО - 19 июл. Один человек погиб после наезда на него на дороге в Щелковском районе Подмосковья, происшествие случилось вне пешеходного перехода, сообщается в аккаунте в Twitter министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

«В 14:25 на улице Первомайской Щелковского района совершен наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. Один человек погиб», - говорится в сообщении.

Жителей Подмосковья призвали быть внимательными на дорогах и переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах.

Согласно данным Росстата, показатель смертности в авариях на дорогах Подмосковья с января по май 2018 года снизился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.