РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. Сотрудники пожарной охраны Подольска в детском оздоровительном лагере «Родина» провели тренировку эвакуации на случай пожара, а также рассказали детям о правилах безопасности, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Инженерно-инспекторским составом отдела надзорной деятельности совместно с сотрудниками Федерального государственного казенного учреждения «24 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» и территориального управления силами и средствами «Мособлпожспас» 18 июля был проведен День безопасности в детском оздоровительном лагере «Родина».

«Сотрудники пожарного надзора провели тренировку по эвакуации с отработкой действий при пожаре. Особое внимание было уделено правильности действий и владения персоналом учреждения навыками основ обеспечения пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием людей. В ходе бесед и викторин на противопожарную тематику детворе разъяснили основные правила пожарной безопасности, вручили наглядную агитацию, напомнили номера телефонов экстренных служб», – говорится в сообщении.

Также сотрудники отдела надзорной деятельности провели профилактические мероприятия в детсадах «Алые Паруса», «Жар-птица» и «Капелька» и раздали юным жителям округа агитационные материалы.