РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июл. В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения в подмосковном Королеве испытают корпуса научно-энергического модуля для Международной космической станции, сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Научно-энергетический модуль (НЭМ) для МКС разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия». Он предназначен для проведения научных экспериментов, а также обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией и дополнительными средствами управления. В «ЦНИИмаш» проводятся испытания герметичного и негерметичного корпусов модуля. Сейчас в ходе испытаний проверяется, смогут ли корпуса выдержать орбитальную эксплуатацию сроком в 15 лет.

«На орбите конструкция модуля испытывает воздействие нагрузок, возникающих при стыковках, коррекции орбиты, действиях экипажа. Ресурсные испытания проводятся на основе анализа всего спектра этих нагрузок. Самые нагруженные места корпусов на испытаниях «качают» в форсированном режиме столько раз, сколько бы они подвергались воздействию на орбите в течение 15 лет с учетом коэффициентов безопасности. На сегодняшний день герметичный корпус «откачали» уже на три года, начинаются ресурсные испытания негерметичного корпуса», - говорится в сообщении.

Всего было изготовлено три корпуса НЭМ: два макета, на которых проводятся различные испытания и отрабатываются действия экипажа в гидролаборатории, а также корпус для летных испытаний. Завершение ресурсных испытаний ожидается в феврале 2019 года, после чего герметичный отсек НЭМ отправится в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, где будет использован для тренировок.