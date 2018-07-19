РИАМО - 19 июл. Порядка 70-80 временных избирательных участках создадут на территории Подмосковья к выборам губернатора Московской области, сообщила в четверг на круглом столе председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«Мы будем создавать, создаем всегда временные участки, перечень в настоящее время формируется. Эта цифра будет колебаться от 70 до 80 временных участков», - сказала Хаймурзина.

В частности, по ее словам, временные участки будут организованы в СИЗО, в стационарах.

«Мы в Московской области имеем самую разветвленную структуру избирательной системы, у нас больше всего избирательных участков, и мы получаем сейчас заявки на то, чтобы создавать временные участки, на которые нужно будет обращать особое внимание. У нас на территории Московской области есть СИЗО, много лечебных учреждений, большие стационары, откуда в день голосования невозможно встать и поехать», - сказала Хаймурзина.

Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Московской области: Лилия Белова от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев - от Московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»; Кирилл Жигарев - от ЛДПР; Борис Надеждин - от регионального отделения в Московской области всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов - от КПРФ и Игорь Чистюхин - от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.