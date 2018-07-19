РИАМО – 19 июл. Во время чемпионата мира по футболу-2018 поезда «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) перевезли порядка 11 миллионов пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 14 июня по 15 июля, в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018, услугами проезда в электропоездах «Ласточка» воспользовались около 11 миллионов пассажиров. В день проведения первого футбольного матча на МЦК начала курсировать «Ласточка» №48», – говорится в сообщении.

При подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 на платформах МЦК начали устанавливать лайтбоксы, содержащие информацию о направлении движения «Ласточек». Также на 19 транспортно-пересадочных узлах МЦК появились вендинговые автоматы с прохладительными напитками.

«Для удобства болельщиков и туристов в дни поздних матчей МЦК работало до 3:00. За несколько часов до и после матчей – 14, 17, 20, 26, 27 июня и 1, 3, 11 и 15 июля продлевался минимальный – 5-ти минутный – интервал движения между «Ласточками». Кроме того, в дни, когда на стадионах «Спартак» и «Лужники» проходили матчи на всех радиальных направлениях МЖД, в интервале с 00:00 до 3:30 курсировали дополнительные электрички. Работа МЦК и железной дороги до глубокой ночи позволила болельщикам после футбольной игры добраться домой на общественном транспорте», – отмечается в сообщении.

Также во время футбольных матчей ЧМ-2018 на стадионе «Лужники» вводился временный режим работы ТПУ «Лужники» МЦК, который позволил повысить его пропускную способность. Для информирования гостей столицы и болельщиков о режиме работы ТПУ на фасаде павильона были размещены два дополнительных электронных монитора. На экранах транслировалась информация о режиме работы ТПУ, в том числе о пропускном режиме – «на вход» или «на выход», о возможных ограничениях и альтернативных маршрутах. Кроме того, на станции было открыто дополнительное кассовое окно.

Всего в дни матчей на стадионе «Лужники» одноименной станцией МЦК воспользовались почти 176 тысяч человек. Рекордными по количеству пассажиров для Лужников стало 14 июня – день матча сборной России и Саудовской Аравии, когда пассажиропоток станции составил свыше 30 тысяч человек, и 26 июня – в день матча сборной Дании и Франции. Тогда пассажирами станции стали около 34 тысяч человек.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.