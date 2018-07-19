РИАМО - 19 июл. Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном планируют открыть в подмосковном Фрязине в начале сентября, сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Александр Лобков.

В четверг Лобков выступил с отчетом о проделанной работе перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Практически завершено строительство физкультурно-оздоровительного центра. Ведутся работы по благоустройству, планируем открыть в начале сентября», - сказал Лобков.

Он отметил, что в ФОКе есть бассейн и спортивный зал.

В Подмосковье активно развивается спорт, ему уделяется большое внимание. Так, в регионе построили более 100 новых физкультурно-оздоровительных комплексов, активно развиваются такие направления, как хоккей, футбол, водные виды спорта, лыжные гонки и другие.