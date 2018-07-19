РИАМО - 19 июл. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста экс-сотрудника университета «Синергия» Михаила Исаханова по делу о ДТП, в котором погибла беременная девушка, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Мосгорсуд отклонил жалобу и оставил Исаханова под арестом», – сказал собеседник агентства.

Смертельная авария произошла 18 июня в Москве в районе дома 21 по улице Верхняя Масловка. Михаил Исаханов, работавший в университете «Синергия», не справился с управлением и вылетел на тротуар. В результате ДТП погибла девушка, находившаяся на девятом месяце беременности, 44-летняя женщина попала в больницу. Исаханов, по данным СМИ, после происшествия был уволен из института.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и поместили его под стражу. Ему грозит до пяти лет заключения по статье о нарушении ПДД.