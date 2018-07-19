РИАМО - 19 июл. Второй этап благоустройства парка «Дубки» в подмосковных Озерах завершится в октябре, в 2018 году в парке должен появиться «живой» лабиринт, сообщил РИАМО в четверг глава городского округа Дмитрий Богданов.

В четверг глава выступил с отчетом перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«По парку на сегодняшний день уже определен подрядчик, на сегодня приступили к реализации второго этапа благоустройства этого парка. Думаю, второй этап в октябре мы закончим», - сказал Богданов.

Он добавил, что в настоящий момент территорию еще предстоит довести до стандартов парка.

«В этом году должны появиться «живой» лабиринт, дополнительные малые архитектурные формы, новая сцена, благоустроенная территория, дополнительные пешеходные дорожки, спортивные, мы этим занимаемся», - уточнил глава.

Ранее Воробьев отмечал важность создания общественных пространств и организации мест для проведения времени с семьей, мероприятий в регионе. Кроме того, губернатор сообщал, что каждый город Подмосковья имеет как минимум два-три благоустроенных места, где могут отдыхать жители, раньше благоустроенных парков в регионе было около 10-20.

По словам руководителя Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяны Витушевой, за последние четыре года жители региона. стали посещать парки в шесть раз чаще.