РИАМО - 19 июл. Группа компаний «Черкизово» открыла в Подмосковье роботизированный завод по производству сырокопченых колбас, технический план завода и коммуникаций подготовило Московское областное БТИ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудники Московского областного БТИ подготовили технический план здания завода, а также коммуникаций и здания мойки», – отмечается в сообщении.

После этого ГК «Черкизово» через региональный портал государственных услуг обратилась за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В свою очередь Центр содействия строительству провел процедуры ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, присвоения адреса, а также направил заявление по единой услуге по постановке на кадастровый учет и регистрации прав.

Завод построен и оборудован таким образом, чтобы минимизировать участие людей в процессе производства. Предприятие отличается высоким уровнем автоматизации, от начала и до конца процесса производства люди практически не касаются продукции. Работоспособность системы поддерживают инженеры и IT-специалисты компании.

«Мы гордимся успехами наших клиентов и командой профессионалов МОБТИ, которые могут выполнять работы любой сложности в короткие сроки», – сказал генеральный директор Московского областного БТИ Александр Беднягин.

Как отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, в настоящее время сотрудники Центра содействия строительству координируют уже более 1,6 тысячи инвестиционных проектов, находящихся на различных стадиях реализации. При этом с января 2018 года на сопровождение поступило 229 приоритетных проектов нежилого назначения.