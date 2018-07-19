РИАМО - 19 июл. В подмосковном Клину благодаря видеокамерам задержана женщина, которая подожгла качели на детской площадке, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

В начале июля этого года в ОМВД России по городскому округу Клин поступило сообщение о поджоге на детской игровой площадке, расположенной в одном из дворов. На записях с видеокамер четко видно, как женщина средних лет с наполненным бумагой пакетом в руках в ночное время суток заходит на территорию детской площадки, кладет пакет на качели и поджигает.

«Какое-то время сиденье от качелей пылает в огне, из-за дуновений ветра искры и горящая бумага разлетаются и попадают за пределы игровой площадки, во двор. В это время неравнодушные жители близлежащих домов подходят к разгорающемуся пожару, тушат его и очищают качели от остатков сгоревшей бумаги», – говорится в сообщении.

Благодаря видеокамерам системы «Безопасный регион» в ходе проведения проверки личность подозреваемой была установлена в кратчайшие сроки. Женщина пояснила, что ее действия связаны с тем, что шум от качелей мешал ей отдыхать. Подозреваемая будет привлечена к уголовной ответственности.

Видеокамеры позволяют как предотвратить совершение правонарушений, так и, при необходимости, проследить маршруты движения подозреваемых в преступлении с целью их последующего задержания. На сегодняшний день к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» подключены все муниципалитеты Подмосковья, установлено более 22 тысяч видеокамер.