РИАМО - 19 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую пятерку рейтинга цитируемости глав российских регионов, ведущих блоги, за июнь 2018 года, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Воробьев занял четвертое место. В частности, СМИ цитировали сообщение губернатора Московской области в Instagram о том, что первый Mercedes, выпущенный на заводе в подмосковном Солнечногорске, выйдет с конвейера уже в начале 2019 года.

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым). Пятерку замкнул Айсен Николаев (Республика Якутия – Саха). Рейтинг замкнул на 20 месте Алексей Цыденов (Бурятия).

Рейтинг был построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 45,5 тысяч источников: российских ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ. Период исследования – июнь 2018 года.