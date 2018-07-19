РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске муниципальное унитарное предприятие планирует отключить 17 котельных городского округа с 24 июля из-за долгов управляющих компаний, сообщается на сайте организации «Подольская теплосеть».

«В связи с неисполнением программы по погашению просроченной задолженности за поставленную тепловую энергию управляющими компаниями и другими потребителями МУП «Подольская теплосеть» предприятием не обеспечен план финансовых платежей в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Москва» и АО «Мосэнергосбыт». В соответствии с планом технических работ и полученными уведомлениями от ООО «Газпром межрегионгаз Москва» об ограничении объемов газового топлива на июль месяц, необходимого для выработки тепловой энергии, предприятие извещает о приостановке работы 17 котельных с 24 июля с 00:00», – говорится в сообщении.

Отключению подлежат котельные по адресам: улица Гайдара, дом 11; Флотский проезд, дом 2; улица Плещеевская, дом 15; Сыровский тупик, дом 5; Профсоюзная, дом 10; Художественный проезд, 2А и другим. Также будут отключены котельные поселков Железнодорожный, МИС, Дубровицы, Кузнечики, Федюково, Быково и села Сынково.

«Помимо этого, предприятие до настоящего времени не получило финансовые средства от АО «Подольский электромеханический завод» в объеме более 36 миллионов рублей, оплаченных в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Москва» за завод в 2016 году. Также предприятие оплатило за АО «ПЭМЗ» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Москва» за поставленное газовое топливо в 2018 году еще дополнительно более 22 миллионов рублей, которые тоже в свою очередь не возвращены на счет предприятия», – заключается в материале.