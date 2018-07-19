РИАМО - 19 июл. В Московский государственный университет имени Ломоносова по итогам приемной комиссии 2018 года зачислили 502 абитуриента без экзаменов, в частности, среди них победители и призеры различных олимпиад, сообщается на сайте вуза.

На неделе ректор МГУ имени Ломоносова академик Виктор Садовничий провел первое заседание Центральной приемной комиссии МГУ, посвященное зачислению без экзаменов победителей и призеров Всероссийских олимпиад школьников и олимпиад из перечня, утвержденного министерством образования и науки РФ.

«Общий конкурс в этом году составил примерно 7,6 человека на место, чуть более чем в 2017 году, когда демографическая яма достигла дна. Средний балл ЕГЭ поступающих в МГУ в 2018 году – 81,13 (в 2017 году – 80,6). В этом году зачислено без экзаменов 502 абитуриента», – сказал Садовничий.

Он отметил, что среди них 286 – победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников, 216 – победители и призеры олимпиад из перечня. Среди зачисленных много выпускников СУНЦ – школы–интерната имени А.Н. Колмогорова и Университетской гимназии.