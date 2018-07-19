РИАМО - 19 июл. Городскую баню после ремонта откроют в подмосковных Озерах в конце 2018 года, там будут действовать социальные льготы, сообщил журналистам в четверг глава городского округа Дмитрий Богданов.

В четверг глава выступил с отчетом перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Запрос жителей имеется на возобновление работы городской бани. В этом году баню отремонтируем и запустим ее», - сказал Богданов.

Он добавил, что баня будет давать социальные льготы отдельным категориям граждан.

На сегодняшний день в бане проводят внутренние отделочные работы.

В Подмосковье действует губернаторская программа «100 бань Подмосковья», которая стартовала в 2014 году. В рамках проекта планировалось в период с 2014-го по 2018-й годы построить и провести реконструкцию 100 банных объектов на территории Московской области.