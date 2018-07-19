РИАМО - 19 июл. Спасатели помогли женщине выбраться из леса в Сергиево-Посадском районе после того, как она получила травму ноги, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

Восемнадцатого июля спасателям поступило сообщение о том, что в районе деревни Шатилово Сергиево-Посадского района в лесу находится женщина, которая получила травму и не может двигаться.

«По прибытии спасателей на место происшествия выяснилось, что женщина 1966 года рождения вместе со своей дочерью отправились в лес на прогулку, но, засмотревшись на поляну с грибами, не заметила препятствие, оступилась, упала и получила травму ноги», - говорится в сообщении.

Пострадавшей оказали первую помощь, зафиксировали травмированную ногу, вынесли из леса при помощи спасательных носилок и передали медикам скорой помощи.

Спасатели также напомнили жителям о соблюдении безопасности.