РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. В подмосковных Люберцах к административной ответственности привлекли владельца незаконного вейк-парка в поселении Малаховка, ему поручили убрать парк с береговой зоны, сообщается в Instagram-аккаунте отдела земельного контроля администрации округа.

Отдел земельного контроля администрации Люберец совместно с представителями Виноградовского лесничества и территориального управления «Малаховка-Красково» 18 июля осмотрели часть береговой зоны Малаховского озера. Данная территория принадлежит Виноградовскому лесничеству.

«Обследовали объект «Wakeflypark» на законность нахождения на данной территории. Вейк-парк оказался незаконным. Владельцу выписали предписание об устранении нарушений лесного законодательства, он должен устранить парк. Также ему назначили административное наказание», – говорится в сообщении.

По словам председателя спорткомитета администрации Люберец Владимира Суркова, владелец «Wakeflypark» никогда не сотрудничал с ними. Общих спортивных мероприятий не проводили.