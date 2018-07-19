РИАМО - 19 июл. Ограничения движения введут с 20 июля в Ермолаевском переулке Москвы в связи с проведением инженерных работ, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города.

Ограничения на первом участке: Спиридоновка в районе пресечения с Ермолаевским переулком, с 22 по 25 июля круглосуточно.

Также ограничения введут и на втором участке: Ермолаевский переулок, с 20 июля по 10 августа круглосуточно. Из особенностей – поэтапное занятие одной полосы.