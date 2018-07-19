РИАМО – 19 июл. Завершилась разработка комплекса гиперзвуковых боевых блоков «Авангард», предприятия российского оборонно-промышленного комплекса уже начали серийное производство этого новейшего оружия, сообщает Газета.ru.

«Принципиальным нововведением «Авангарда» является планирующий крылатый боевой блок — его полет проходит на высоте нескольких десятков километров над уровнем Земли, при этом движение осуществляется с гиперзвуковой скоростью. «Авангард» способен, по словам создателей, превышать число Маха более чем в 20 раз. Для сравнения, знаменитый пассажирский лайнер «Конкорд» достигал скорости лишь в 2,23 Маха. Кроме того, в военном ведомстве подчеркнули, что ракетные войска стратегического назначения «в позиционном районе Домбаровского соединения» возле Оренбурга начали готовить объекты инфраструктуры для эксплуатации и испытаний ракетного комплекса», - говорится в сообщении.

Благодаря этому, отметил заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун, комплекс будет принят на вооружение своевременно.

Кроме того, министерство обороны России опубликовало видеозапись запуска гиперзвуковой ракеты «Авангард». На видео запечатлены работы над установкой ракеты на стартовую площадку и ее пуск из шахты. Это первые «живые» кадры применения «Авангарда». Далее в анимационной части ролика показаны отделение боевого блока от ракеты-носителя и воздушное маневрирование при приближении к условной цели.