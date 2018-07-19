РИАМО - 19 июл. Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы планирует в августе провести объезд экстерриториальных участков, сообщил в четверг в ходе заседания штаба его председатель Алексей Венедиктов.

«Принято решение в августе 2018 года провести объезд избирательных участков за пределами территории Москвы с участием членов Общественного штаба по наблюдению за выборами», - сказал Венедиктов.

По его словам, также в августе состоятся круглые столы об организации наблюдения на экстерриториальных избирательных участках, использовании системы «Мобильный избиратель» на выборах мэра Москвы, а также об организации голосования на дому и в местах временного пребывания избирателей, создании доступной среды для инвалидов на избирательных участках.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу столицы. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье.

Пилотный проект по созданию экстерриториальных избирательных участков пройдет в четырех близлежащих регионах – в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября.