РИАМО – 19 июл. Темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) в России во втором квартале текущего года увеличился до 1,8%, сообщает Газета.ru.

«С учетом сильной статистики за апрель-май темп роста ВВП во втором квартале 2018 года, по оценке, увеличился до 1,8% год к году (официальная оценка Росстата за первый квартал 2018 года составляет 1,3 % год к году)», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что ВВП в июне увеличился на 1,1% год к году.

Ранее в ЦБ сообщили, что рост ВВП России по итогам 2018 года будет ближе к верхней границе в 1,5-2%.