РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июл. Члены общественной палаты Королева будут проводить прием жителей каждую среду с 18:00 до 20:00, сообщается на странице палаты в Instagram.

Прием жителей будет проводиться по адресу: город Королев, улица Калинина, 12/6.

«На очередном заседании председателей комиссий общественной палаты были подведены итоги по формированию кадровых комплектов документов членов, реализации планов работы комиссий в июле месяце, был утвержден график приема жителей наукограда членами общественной палаты и многое другое. Прием жителей будет проходить каждую среду с 18:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Свои вопросы и предложения жители города могут оставлять на сайте общественной палаты и на странице в Instagram @opkorolev.