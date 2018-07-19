РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В парке «Дубрава» микрорайона Подольска проведут мастер-классы по лепке из глины и созданию народных кукол-оберегов 28 июля, сообщается в группе «Парк «Дубрава». Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители округа приглашаются 28 июля в парк «Дубрава» микрорайона Климовск на мастер-классы от сельского дома культуры «Романцево». В рамках мероприятия все желающие смогут обучиться лепке из глины под руководством Михаила Васильева и созданию народных кукол-оберегов «Неразлучников»», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 11:00 и будет проходить при благоприятных погодных условиях по адресу: микрорайон Климовск, улица Победы, дом 3.