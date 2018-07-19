РИАМО - 19 июл. В подмосковных Озерах в этом году планируют отремонтировать 14 дорог, также будут благоустроены восемь дворов, сообщил в четверг на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава городского округа Дмитрий Богданов.

«По дорогам общего пользования в прошлом году мы сдали четыре дороги, в этом году 14 дорог, из них 10 дорог с помощью средств областного бюджета, одна дорога там, где вообще не было подъездного пути к деревне Кудрино, и три дороги за счет средств местного бюджета», - сказал Богданов.

Кроме этого, в 2018 году в Озерах благоустроят восемь дворов, из них в четырех работы уже выполнены.

Всего на территории Подмосковья уже отремонтировали порядка 60% дорог (2,9 тысячи дорог) от утвержденного плана на текущий год, полностью работы планируют завершить к началу осени.