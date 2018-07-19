РИАМО - 19 июл. Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы формирует корпус наблюдателей, которые пройдут специальное обучение во второй половине августа, сообщил в четверг в ходе заседания штаба его председатель Алексей Венедиктов.

«Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы формирует корпус наблюдателей Общественной палаты столицы. Волонтеры пройдут специальное обучение, которое проведут эксперты Мосгоризбиркома и движения в защиту прав избирателей «Голос», чтобы в единый день голосования 9 сентября обеспечить полномасштабное общественное наблюдение за ходом голосования и подсчетом его результатов - в соответствии с «московским стандартом» выборов», - сказал Венедиктов.

Он добавил, что наблюдатели от кандидатов и партий смогут пройти обучение вместе с наблюдателями от Общественной палаты. При этом общественные наблюдатели обеспечат тотальный контроль и на «дачных» избирательных участках.

«Общественный штаб готов контролировать голосование на всех избирательных участках – как в Москве, так и за ее пределами. Речь идет о тотальном видеонаблюдении и общественном наблюдении со стороны наблюдателей Общественной палаты Москвы и от кандидатов в мэры Москвы. Подчеркну, что у нас нет разницы между участком, расположенным в центре столицы, и на модульном избирательном участке в Калужской области. Сегодня перед нами стоит задача подготовить наблюдателей для полноценной работы в единый день голосования», - сказал Венедиктов.

По его словам, в столице на выборах президента общественные наблюдатели присутствовали на 95% избирательных участков. Общественная палата проведет дополнительный набор волонтеров 30 июля.

«Учитывая специфику голосования на загородных избирательных участках, мы прорабатываем разные форматы обучения наблюдателей – как в виде стандартных лекций, так и с возможностью проведения дистанционных вебинаров. «Голос» готов поделиться своим опытом наблюдения за ходом голосования, у нас есть наработки. Стать наблюдателем может каждый желающий – для этого будет необходимо заполнить форму на сайте Общественной палаты Москвы для регистрации», - уточнил член рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

Он добавил, что обучение будет проведено в интенсивном режиме во второй половине августа. Отдельный акцент в обучении будет сделан в программе обучения наблюдателей, который будут задействованы на экстерриториальных участках. Обучение может затронуть порядка 4 тысяч человек.

«Обучение проведем на том же уровне, что и на выборах президента, может быть, даже и лучше», - сказал Мельконьянц.

Как уточнил зампредседателя штаба Алексей Шапошников, также в начале сентября планируется обучение видеонаблюдателей от Общественного штаба.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу столицы. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье.

Пилотный проект по созданию экстерриториальных избирательных участков пройдет в четырех близлежащих регионах – в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября.