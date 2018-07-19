РИАМО - 19 июл. Электронные табло с информацией о загруженности столичных дорог появились в международном аэропорту «Внуково», сообщил РИАМО в четверг руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев.

По его словам, оперативная информация о заторах в виде графической схемы теперь выводится на экраны в зонах прилета внутренних и международных рейсов. Данные собираются автоматически при помощи интеллектуальной транспортной системы Москвы и обновляются каждые 5 минут.

«На сегодняшний день ЦОДД обладает наиболее полными и достоверными данными о дорожно-транспортной ситуации Москвы. Информация поступает более чем с 2 тысяч камер телеобзора и более 3,7 тысячи детекторов. В отличии от других аналогичных систем, мы анализируем не только скорость потока, но и его интенсивность, плотность. Благодаря сотрудничеству с аэропортом «Внуково», граждане в первые минуты своего пребывания в Москве смогут узнать о загруженности дорог, не выходя в Интернет, и использовать подходящий для данной ситуации вид транспорта: личный автомобиль, автобус, такси или аэроэкспресс», - сказал Юрьев.

В свою очередь директор по производству международного аэропорта «Внуково» Михаил Грейдин добавил, что данная информация будет очень полезна при выборе маршрутов из воздушной гавани.

«Теперь пассажир сможет решить для себя, как ему удобнее добраться до дома: по Киевскому, Боровскому или Минскому шоссе, или же выбрать аэроэкспресс. Мы всегда рады подобным технологичным нововведениями и стараемся сделать максимум для комфорта наших пассажиров. Кроме данных табло, эта информация также дублируется на странице «Автомобиль» раздела «Транспорт» на сайте аэропорта», — отметил Грейдин.