РИАМО – 19 июл. Москва стала вторым городом в мире после Гонконга по доле парков в городском пространстве, передает ТАСС.

Одна из крупнейших международных консалтинговых компаний Boston Consulting Group (BCG) накануне опубликовала материал «Исследование развития комфортной городской среды в Москве и ведущих городах мира».

«Общее число парков в Москве выросло в два раза за последние семь лет (с 2011 года – ред.), что позволило Москве по показателю площади парков занять второе место среди сравнимых мегаполисов, обогнав Лондон и Нью-Йорк и уступая лишь Гонконгу», – отмечается в материалах BCG.

При этом в российской столице протяженность пешеходных зон за указанный период выросла в пять раз, а число зданий с подсветкой увеличилось вчетверо. Протяженность велодорожек Москвы сравнялась с Токио и составляет 230 километров.

«Благодаря проведенному благоустройству Москве удалось изменить поведение горожан», – добавляется в исследовании.

В частности, число пешеходов на благоустроенных улицах возросло в среднем в 4,5 раза, москвичи стали в 10 раз чаще ходить на фестивали, в 3,5 раза – в парки, в 23 раза чаще пользоваться велопрокатом. Помимо этого, каждый третий житель Москвы стал заниматься спортом.

Эксперты BCG указали, что основные конкурентные преимущества Москвы среди городов мира – высокий уровень безопасности, привлекательный внешний облик города, благоустроенность общественных пространств, возможности в сфере досуга.