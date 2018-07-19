РИАМО - 19 июл. Временно исполняющий обязанности главы городского округа Фрязино Александр Лобков выступил с отчетом о проделанной работе перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым, в частности, Лобков рассказал о мерах по решению проблем с управляющими компаниями, передает корреспондент РИАМО.

«Вы не так давно возглавляете городской округ Фрязино. Расскажите, какие проблемы, какие наказы жители адресуют в адрес муниципальной власти, какая нужна помощь, какие приоритетные проекты вы реализуете», - сказал Воробьев.

Как отметил Лобков, в основном проблемы касаются ЖКХ и благоустройства. Есть необходимость сноса детского сада №1 и строительства нового.

«В основном люди жалуются на управляющие компании, зачастую необходим ручной режим . У нас девять управляющих компаний, из них две наиболее крупные, планируем работать в дальнейшем с управляющими компаниями, чтобы они согласовывали свою работу с жителями», - заключил Лобков.

Ранее Госжилинспекция Подмосковья опубликовала рейтинг управляющих компаний по итогам работы в 2017 году, список возглавили организации, обслуживающие дома в Королеве, Мытищах, Одинцовском районе и Долгопрудном.

В топ-10 также вошли «Жилкомплекс», «Жилсервис» (Королев), «ПИК-Комфорт» (Люберцы, Ленинский, Солнечногорский районы, Лобня, Долгопрудный, Дмитровский округ, Мытищи, Реутов, Химки, Подольск, Щелковский район, Балашиха), «Клинская теплосеть» (Клин), «Дружба» (Домодедово), «УК «Техкомсервис» (Королев), «Гжельская УК» (Раменский район), «ЖилКомСоюз» (Балашиха), «ЖЭК №2 «Техкомсервис» (Королев) и «ЛГЖТ» (Люберцы).

Ранее глава Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков рассказал, что в 2018 году в Московской области более 200 управляющих организаций могут лишить лицензий.