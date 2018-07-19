РИАМО - 19 июл. В подмосковном Сергиевом Посаде мужчина пытался помочь котенку спуститься с дерева, но сам застрял на нем, спасатели помогли спуститься мужчине и котенку, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

«Спасатели ПСО-13 оказывали помощь мужчине, который не мог слезть с дерева. Приехав в один из дворов по Новоуглическому шоссе города Сергиев Посад, они выяснили, что мужчина не просто так залез на дерево. Оказывается, сначала на дерево залез котенок и не мог спуститься, а жалостливые жильцы дома решили своими силами развернуть спасательную операцию», - говорится в сообщении.

Один из мужчин полез на дерево и застрял. Мужчина находился на высоте примерно третьего этажа. На помощь пришел пожарный расчет с трехколенной лестницей. Спасатели смогли подняться на высоту к застрявшему мужчине, деблокировали его и спустили на землю. Котенку также помогли спуститься.

Спасатели также напомнили жителям о соблюдении безопасности.