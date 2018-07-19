РИАМО - 19 июл. Дорогомиловский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении водителя автобуса Виктора Тихонова, который в декабре 2017 года въехал в подземный переход у станции метро «Славянский Бульвар» и задавил четырех человек, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России водителю автобуса Виктору Тихонову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц)», – говорится в сообщении.

В декабре 2017 года Тихонов, управляя автобусом «ЛиАз» «Мострансавто», выехал на тротуар и, продолжив движение, съехал в подземный переход станции московского метро «Славянский бульвар». В результате наезда четыре человека погибли, еще двоим причинен тяжкий вред здоровью.

Тихонов отказался признать свою вину и сослался на то, что авария произошла по техническим причинам. Ранее следствие получило данные, свидетельствующие об исправности автобуса подмосковного предприятия.