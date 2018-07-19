РИАМО - 19 июл. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Подмосковья могут приобрести новое оборудование на условиях льготной финансовой аренды (лизинга) по ставке от 6% до 8% годовых, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Программа льготного лизинга оборудования реализуется Корпорацией МСП в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках программы совместно с регионами было создано четыре региональные лизинговые компании (РЛК), которые организованы в форме акционерных обществ.

«Услугами РЛК могут воспользоваться все субъекты МСП вне зависимости от региона России. В рамках договоров лизинга предусмотрено финансирование в размере от 3 до 200 миллионов рублей сроком от 13 до 84 месяцев. Ставки по лизинговым контрактам существенно ниже, чем в коммерческих организациях: 6% годовых для российского оборудования и 8% годовых для иностранного оборудования. Авансовый платеж по договору лизинга составляет от 10% от стоимости предмета лизинга», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Деятельность РЛК направлена на работу с малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, которые смогут на льготных условиях приобрести в лизинг промышленное и высокотехнологичное оборудование, а также оборудование для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

Субъекты МСП могут обратиться за получением лизинга как в Корпорацию МСП, так и непосредственно в любую из четырех действующих РЛК. Для предварительного анализа проекта достаточно направить анкету на электронный адрес.