РИАМО - 19 июл. Кандидатам на пост мэра Москвы предлагается направить своих наблюдателей на все избирательные участки, в том числе, образованные за пределами города, сообщил в четверг в ходе заседания общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы зампредседателя штаба, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Принято решение обратиться к кандидатам в мэры Москвы с просьбой о направлении наблюдателей на избирательные участки, образованные за пределами города», - сказал Шапошников.

Он добавил, что также штаб обратится к политическим партиям «Яблоко», «Родина», «Гражданская платформа» с предложением направить своих представителей на выборы мэра столицы на экстерриториальные участки.

«Важно, чтобы наблюдение за ходом голосования и подсчетом бюллетеней на загородных избирательных участках осуществлялось в том же порядке, как и в столице - в соответствии с московским стандартом выборов», - уточнил Шапошников.

Он напомнил, что Мосгоризбирком утвердил 209 мест размещения загородных избирательных участков в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Число «дачных» избирательных участков составит 5,7% от количества избирательных участков на территории Москвы.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу столицы. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье.

Пилотный проект по созданию экстерриториальных избирательных участков пройдет в четырех близлежащих регионах – в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября.