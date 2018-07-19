РИАМО - 19 июл. Профессиональный футбольный клуб (ПФК) ЦСКА продлил контракт с главным тренером красно-синих Виктором Гончаренко до окончания сезона-2019/20, сообщается на сайте команды.

«Виктор Михайлович возглавил ПФК ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством команда два раза подряд заняла второе место в чемпионате России и дошла до 1/4 финала Лиги Европы», – говорится в сообщении.

В 56 матчах с Гончаренко красно-синие одержали 32 победы, еще 11 встреч завершились вничью. Белорусский специалист является одним из лучших тренеров в истории клуба по проценту побед – 57,14%.

Ранее Гончаренко в качестве главного тренера работал в российских клубах «Кубань» (2013-2014), «Урал» (2015), «Уфа» (2016).