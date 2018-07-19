РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. По программе «Безопасный подъезд» в подмосковном Подольске в 2018 году установили камеры более чем в 30 подъездах, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.

Жилищный фонд Подольска насчитывает около 6 тысяч подъездов. На 2018 год в рамках реализации госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» запланировали отремонтировать 1 240 подъездов.

«Помимо этого, проводится работа и по обеспечению безопасности. Так, по программе «Безопасный подъезд», на сегодняшний день в городском округе были установлены камеры более чем в 30 подъездах многоквартирных домов», - сказал Фокин.

Всего в Подольске отремонтировали 398 подъездов, что составляет 32,1% от плана. Помимо этого, работы ведутся в 169 подъездах.